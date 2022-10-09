Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçının ardından

09.10.2022 19:34

- Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçının ardından Spor Toto 1. Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Erzurumspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik heyetleri karşılaşmayı değerlendirdi.

- Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçının ardından

MALATYA - Spor Toto 1. Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Erzurumspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik heyetleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, kendileri için çok değerli bir karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Yeni teknik heyet olarak çıktıkları ilk maçta sahalarında galip gelemedikleri için üzgün olduklarını ifade eden Özer, "3-4 gündür takımla birlikteyiz, takımı tanıma adına henüz yeniyiz. Ama izlediğimiz kadarıyla en iyi 11'de çıkmayı hedeflemiştik. Çalışmalarda daha çok savunma oyununa ağırlık verdik, çünkü geriye baktığımızda en fazla gol yiyen takımız, bu nedenle gol yememe sorununu çözmemiz gerekiyordu. Karşılaşmada rakibin tecrübeli olmasına rağmen çok net pozisyonlar verdiğimizi düşünmüyorum. Yediğimiz gol de bireysel bir hatadan kaynaklandı. Tabii ki arzuladığımız hem oyun hem sonuç bu değildi" dedi.

Takım olarak hücum ve savunma anlamında daha da çalışmaları gerektiklerini de söyleyen Özer, bunun için de ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Yeni Malatyaaspor'un genç bir takımdan oluştuğunu da ifade eden Özer, "Arzulamadığımız bir oyun ve sonuç aldık, bundan dolayı üzgünüm. Ama bunu düzeltebilecek yapıya kaliteye sahibiz. Bundan sonra bu maçı unutacağız, ligde önümüzde daha 30 maç daha var bu da toplam 90 puan demek. Oyunumuzu geliştirmek, savunma ve hücum anlamında geliştirmek zorundayız. Bugün karşılaşmada yenilebiliriz ama bu oyun beni hücum anlamında tatmin etmedi. Bunları çok çalışarak halletmemiz lazım. Önümüzde Bandırma deplasmanı var, bir an önce hazırlıklara başlayacağız" şeklinde konuştu.

Erzurumspor cephesi

Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer'in kırmızı kart cezası nedeniyle karşılaşma sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yardımcı Antrenör Uğur Bayarslan, Malatya'da anlamlı bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Geçen hafta sahalarında aldıkları 3 puanın ardından bugün de zor bir deplasmanda 3 puan aldıkları için oyuncularını tebrik eden Bayaraslan, "Buraya zor bir deplasman olarak geldik. Genç, dinamik, koşan, rakibi bozan ve hücum oyuncuları ile araya koşan bir ekip. Biz de hafta içi buna göre önlemlerimizi aldık" dedi. İlk yarıya iyi başladıklarını ve 2 gol pozisyonu bulduklarını da anımsatan Bayarslan, "Sonrasında uyun dengelendi ama ilk yarı boyunca bütün oyunun kontörlü bizdeydi. İkinci yarı tabii ki daha zor olacaktı bizim açımızdan. Çünkü rakibinin şiddetle puan ve puanlara ihtiyacı vardı. Yeni hocaları geldi, alacakları bir galibiyet onları rahatlatacaktı. Yeni Malatyaspor'un genç oyuncularının baskı yediklerinde pas hatası yapacaklarını biliyorduk. Böyle de bir geri pasta Eren topu kapıp golü attıktan sonra rahatladık" şeklinde konuştu.

Deplasmanda altın değerinde 3 puan aldıklarını belirten Bayarslan, "Üst üste aldığımız 2 galibiyet ile hafiften rahatlama oldu. Umarım Malatyaspor'da en kısa zamanda düzelir ve galibiyet alır. Oyuncularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyorum, taraftarlarımıza ihtiyacımız var bizi yalnız bırakmasınlar" şeklinde konuştu.

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Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK maçının ardından Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK maçının ardından Erzurumspor: 0 - 1 Erzurumspor: 0 - 1
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika

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