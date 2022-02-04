Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Antalya'da gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra oyuncular, çift kale maç ve çeşitli çalışmalar yaptı.

Böylece yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.