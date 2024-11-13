Yeni Malatyaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Uğur Okulları İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.
Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
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