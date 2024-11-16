Yeni Malatyaspor, İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına 18 Kasım Pazartesi günü devam edecek.
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