Yeni Malatyaspor ligden çekilmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yeni Malatyaspor ligden çekilmek istiyor

Yeni Malatyaspor ligden çekilmek istiyor

YENİ Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altınok, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek ligden çekilme taleplerini yeniden iletti.

07.12.2024 12:37  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
YENİ Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altınok, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek ligden çekilme taleplerini yeniden iletti. Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek bu konuda katkı sunmalarını beklediklerini belirtti.

TFF 1'inci Lig'de henüz galibiyet ile tanışamayan Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altınok, kentte depremlerin hala devam ettiğini belirterek, "Göreve geldikten hemen sonra şehirde yeni bir deprem yaşandı. Futbolcuların durumu ortada. Yaşanan deprem sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu ile hemen görüşme sağladım. Sayın başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na yaşanan olumsuzluklar nedeni ile futbolcuların psikolojik durumlarını da düşünerek ısrarla bu ligde oynamak istemediğimizi ve haklarımız saklı kalmak kaydı ile ligden çekilmek istediğimi söyledim. Sayın Hacıosmanoğlu, "Bizler bunu yapamayız. Fikstür bozuluyor, kulüplerin bazıları istemiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mücbir bir sebep ile derse kimse bir şey diyemez" cevabı verdi.

Aynı durumu Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak da söyledi. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuyu Malatya'ya geldiğinde konuşarak çözüme ulaştırmak istiyoruz. Bizim bir babamız yok belki ama tüm siyasetçilerimiz ile belediye başkanlarımızdan bize abilik kardeşlik hangi vazifeyi üstleneceklerse onu istiyoruz" dedi.

Kulüp Başkanı Altınok, kulübün borçları ile alakalı da bilgilendirmelerde bulundu. Borçların ödenmesi durumunda dahi Haziran ayına kadar transfer yasaklarının olduğunu belirten Altınok, "Bu takımın borcu yaklaşık 20 milyon dolardır. Bunun yüzde 99'u 36 davamız olan futbolcularımızladır. 3 avukatımızı bu 36 dosya için çalışma yapması adına görevlendirdik. ve bu futbolcular ile görüşmeler neticesinde borcun yaklaşık 10 milyon dolarlık kısmını neredeyse halletme aşamasına getirdik. Kalan borcu ise hep birlikte el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde kapatarak transfer yasağını ortadan kaldırıp önümüze bakmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Yerel Haberler, Malatyaspor, Politika, Malatya, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor ligden çekilmek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:12 Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü
16:00 MİT’ten PKK’nın Suriye istihbaratına darbe MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe
15:54 Montella’dan olay sözler Verdiği örnek istifa bile getirebilir Montella'dan olay sözler! Verdiği örnek istifa bile getirebilir
15:49 2025’te kıdem tazminatında büyük değişiklik 2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
15:47 AGİT Genel Sekreterliği’ne ilk kez bir Türk seçildi AGİT Genel Sekreterliği'ne ilk kez bir Türk seçildi
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
15:17 Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 13:29:44. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor ligden çekilmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.