Yeni Malatyaspor: Maçın Hikayesi Böyleydi

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Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler'e 4-2 yenilen Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, her maçın bir hikayesi olduğunu, bu maçın hikayesinin de böyle olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'da oynanan ve 4-2 kaybettikleri karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, "Maçın başında ve ikinci yarının başında yediğimiz erken goller maçın temposuna etki etti, yani farkın oluşmasını sağladı. İki fark oluştu ama müdafaada çok hata yaptık. Yani 2 gol atan takımın puan alması lazım aslında ama müdafaada yaptığımız hata, bireysel hatalar bize pahalıya mal oldu. Yapacak bir şey yok, önümüzdeki maça bakacağız. Her maçın bir hikayesi var, bu maçın hikayesi de böyle" diye konuştu. - ŞANLIURFA