Üye Girişi
Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

11.02.2022 16:35
Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, futbol sorumlusu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Öte yandan, takımın bugün kara yolu ile Sivas'a gideceği ve karşılaşmanın son çalışmasını yarın Sivas'ta yaparak hazırlıklarını tamamlayacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 16:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement