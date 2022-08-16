Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı

16.08.2022 21:26
Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazar günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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