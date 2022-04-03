Yeni Malatyaspor, yarın Başakşehir'e konuk olacak - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde 20 puanla son sırada bulunan sarı-siyahlılar, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çıkacağı 4. maçta rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Malatya ekibinde sakatlıkları bulunan Rahman Buğra Çağıran ve Haqi Osman'ın, Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı Medipol Başakşehir, 3-1 kazanmıştı.
Kaynak: AA
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