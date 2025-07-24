Yeni Malatyaspor Yeni Sezona Hazırlanıyor

Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Asbaşkanı Erhat Tuhan, Sportif Direktör Sinan Alkış ve Genel Menajer Fatih İlek, takımın son durumu hakkında basın açıklamasında bulundu.

Sezon öncesi yapılan kadro planlamasına ilişkin bilgiler aktaran Sportif Direktör Sinan Alkış, "8 Haziran'dan itibaren yönetimle genel bir değerlendirme yaptık. Geçen sezon forma giyen ve bu sezon da kadroda yer alabilecek oyuncularla görüştük. Toplamda 28 oyunculuk bir liste oluşturduk. Bunlardan 15'inin sözleşmesi sona ermişti, 7 oyuncunun ise sözleşmesi devam ediyor. Anlaştığımız isimlerle yeniden sözleşme imzaladık" dedi.

Geçtiğimiz sezondan 5 oyuncudan beklenen verimi alamadıklarını ifade eden Alkış, "Şu anda 6 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzalamayı planlıyoruz. 1. Lig'de oynayan tüm futbolcularla anlaşmak istiyoruz. Ciddi bir teklif almadıkları takdirde bizimle devam edecekler. Altyapıdan da 10 oyuncu şu an A takımla antrenmanlara çıkıyor. Profesyonel takım 25 oyuncuyla çalışmalara başladı. Yerel ve gelişim liglerine altyapı takımlarımızla katılacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Kulüp Genel Menajeri Fatih İlek ise geçmiş dönemden kalan borç dosyaları hakkında açıklamalarda bulundu. 40 yabancı oyuncudan yüzde 80'i ile anlaşma sağlandığını belirten İlek, "Şu anda 4-5 büyük dosyada ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Takım toparlandı, antrenmanlar başladı. İyi niyetle çalışan bir yönetim var ancak her geçen gün yeni bir borç dosyasıyla karşılaşıyoruz. Şaşkınlık içindeyiz. Saçma sapan yönetilen bir kulüp devraldık" dedi.

Yeni Malatyaspor'un daha önce görev yaptığı hiçbir kulübe benzemediğini kaydeden İlek, "Kapalı kapılar ardında yapılmış protokoller var. Kulübün içinde kaos ve yıkım hakim. Buna rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz. Bazı kişiler bu süreci durdurmak istiyor ama biz bu dosyaları temizlemek için çalışıyoruz" diye konuştu - MALATYA