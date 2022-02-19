Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin futbolcuları karşılaşmanın ilk düdüğüyle protesto gerçekleştirdi.

KİMSE HAREKET ETMEDİ

Yeni Malatyalı futbolcular ilk düdüğün gelmesiyle oldukları yerde hareketsiz bekledi. Yedek kulübesindeki ekip de kol kola girip destek verdi. Antalyaspor'un futbolcuları da bu süre boyunca top çevirdi.

MAAŞ ALAMIYORLAR İDDİASI

Yeni Malatyasporlu futbolcuların aylardır maaş alamadığı konuşuluyor. Sosyal medyada futbolcuların bu sebeple yönetime yönelik protesto gerçekleştirdiği iddia edildi.