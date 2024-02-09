Yeni Mersin İdmanyurdu, Hatayspor\'dan İbrahim Demir\'i transfer etti

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu, Hatayspor'dan 18 yaşındaki sağ kanat İbrahim Demir'i transfer etti.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hatayspor'dan kanat oyuncusu İbrahim Demir ile sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin İbrahim Demir" denildi.

Kırmızı-lacivertli ekibin, Demir ile 2023-24 sezonu sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladığı öğrenildi. - MERSİN