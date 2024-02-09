Yeni Mersin İdmanyurdu, Hatayspor'dan İbrahim Demir'i transfer etti - Son Dakika
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Yeni Mersin İdmanyurdu, Hatayspor'dan İbrahim Demir'i transfer etti

Yeni Mersin İdmanyurdu, Hatayspor\'dan İbrahim Demir\'i transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yeni Mersin İdmanyurdu, 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İbrahim Demir'i Hatayspor'dan transfer etti. Kulüp, Demir ile 2023-24 sezonu sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

09.02.2024 17:56
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu, Hatayspor'dan 18 yaşındaki sağ kanat İbrahim Demir'i transfer etti.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hatayspor'dan kanat oyuncusu İbrahim Demir ile sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin İbrahim Demir" denildi.

Kırmızı-lacivertli ekibin, Demir ile 2023-24 sezonu sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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