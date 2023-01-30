Yeni MHK Başkanı Lale Orta'nın sosyal medya beğenileri ortalığı karıştırdı! Tepkileri görünce hesabını kapattı - Son Dakika
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Yeni MHK Başkanı Lale Orta'nın sosyal medya beğenileri ortalığı karıştırdı! Tepkileri görünce hesabını kapattı

30.01.2023 11:16

Merkez Hakem Kurulu'na başkan seçilen Lale Orta, TFF tarafından göreve getirildiğinin açıklanmasının ardından Twitter hesabını kapattı. Orta'nın sosyal medyada Fenerbahçe'yi destekleyen bazı paylaşımları beğenmesi Galatasaray taraftarlarının tepkisine neden olmuştu.

Sabri Çelik'in istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu'nda başkanlık görevine Lale Orta getirildi. Orta, göreve gelmesinin resmiyet kazanmasının ardından çarpıcı bir hamle yaptı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Lale Orta'nın sosyal medyadaki bazı paylaşımlarına tepki gösteren Galatasaray taraftarı, Orta'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu öne sürdü. Ayrıca Orta'nın Okan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğu zaman Ali Koç ile bir arada bulunduğu eski fotoğraflar da sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başladı.

TWITTER HESABINI KAPATTI

Bunun üzerine kendisine sosyal medyadan saldırıların arttığını gören Lale Orta, reaksiyon verdi. Orta, Twitter hesabını kapatarak sosyal medyadan gelen tepkilerin önüne geçti.

Yeni MHK Başkanı Lale Orta'nın sosyal medya beğenileri kıyameti kopardı! Hemen hesabı kapattı
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Son Dakika Spor Yeni MHK Başkanı Lale Orta'nın sosyal medya beğenileri ortalığı karıştırdı! Tepkileri görünce hesabını kapattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni MHK Başkanı Lale Orta'nın sosyal medya beğenileri ortalığı karıştırdı! Tepkileri görünce hesabını kapattı - Son Dakika
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