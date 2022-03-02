Yeni Naim'ler Pursaklar'da yetişiyor! - Son Dakika
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Yeni Naim'ler Pursaklar'da yetişiyor!

02.03.2022 11:50
Yeni Naim'ler Pursaklar'da yetişiyor!

Spora ve sporculara verdiği önemle öne çıkan Pursaklar Belediyesi, halterde yeni sporcuların önünü açarak yeni Naim'ler yetişmesine öncülük ediyor.

Spora ve sporculara verdiği önemle öne çıkan Pursaklar Belediyesi, halterde yeni sporcuların önünü açarak yeni Naim'ler yetişmesine öncülük ediyor.

Pursaklar'da kasım ayında çok sayıda ülkenin katılım sağlayacağı 2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası'nı Türkiye Halter Federasyonu işbirliğinde düzenleyecek olan Pursaklar Belediyesi, bir yandan yeni sporcular yetiştirirken bir yandan da ilçede yetenekli gençleri keşfederek Pursaklar Belediye Spor Kulübü çatısı altında yeni Naim Süleymanoğulları yetiştiriyor.

Halter'de Türkiye ve Avrupa şampiyonu çıkaran Pursaklar Belediye Spor Kulübü, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen halter eğitimlerinde sporcuları yeni turnuvalara hazırlıyor. Okuldan çıkıp Halter eğitimine gelen genç sporcular, tam donanımlı spor salonlarında gelişimlerine katkı sağlayacak periyodik çalışma programı dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

"Halterin ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor"

Pursaklar'ı sporun başkenti yapacak çalışmaları arttırarak sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçemizde haltere yönelik eğilim gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu sporun ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor. Gençlerimizin çalışmaları oldukça verimli geçiyor. Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Yeni Naim'ler Pursaklar'da yetişiyor!
Yeni Naim'ler Pursaklar'da yetişiyor!

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Naim'ler Pursaklar'da yetişiyor! - Son Dakika


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