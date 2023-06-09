Yeni rotası İtaya mı? "Galatasaray'a gidecek" denilen Uğurcan Çakır için Jose Mourinho devrede - Son Dakika
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Yeni rotası İtaya mı? "Galatasaray'a gidecek" denilen Uğurcan Çakır için Jose Mourinho devrede

09.06.2023 09:49

Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan adı Galatasaray ile anılan kaleci Uğurcan Çakır'a Roma talip oldu. İtalyan ekibinin teknik direktörü Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği milli eldivenin bordo-mavililerle 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Uğurcan Çakır'a sürpriz bir talip çıktı. İtalyan devi Roma, milli eldiven için harekete geçmeye hazırlanıyor.

ROMA GEÇEN YAZDAN BERİ İZLİYOR

İtalyan gazeteci Di Marzio, Roma'nın Uğurcan Çakır'ı gündemine aldığını iddia etti. İtalyan ekibinin geçtiğimiz yazdan bu yana milli kaleciyi izlediği belirtilirken, bu transfer döneminde bir girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Son dönemde adı Galatasaray ile de anılan Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Deneyimli kalecinin, Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Spor Yeni rotası İtaya mı? 'Galatasaray'a gidecek' denilen Uğurcan Çakır için Jose Mourinho devrede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni rotası İtaya mı? "Galatasaray'a gidecek" denilen Uğurcan Çakır için Jose Mourinho devrede - Son Dakika
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