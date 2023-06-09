Yeni rotası İtaya mı? "Galatasaray'a gidecek" denilen Uğurcan Çakır için Jose Mourinho devrede

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Uğurcan Çakır'a sürpriz bir talip çıktı. İtalyan devi Roma, milli eldiven için harekete geçmeye hazırlanıyor.

ROMA GEÇEN YAZDAN BERİ İZLİYOR

İtalyan gazeteci Di Marzio, Roma'nın Uğurcan Çakır'ı gündemine aldığını iddia etti. İtalyan ekibinin geçtiğimiz yazdan bu yana milli kaleciyi izlediği belirtilirken, bu transfer döneminde bir girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Son dönemde adı Galatasaray ile de anılan Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Deneyimli kalecinin, Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.