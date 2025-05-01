Yeni sevgilisi mi? Torreira\'nın yanındaki gizemli kadının kim olduğu ortaya çıktı

Lucas Torreira'nın Nişantaşı'nda birlikte görüntülendiği kadının kim olduğu merak konusu olmuştu. O kadının kim olduğu ortaya çıktı.

Birlikte görüntülenmek istemeyen halleriyle dikkat çeken ikili, farklı yönlere doğru hızla uzaklaştı. Lucas Torreira'nın şoförü kendisine yöneltilen, "Torreira'nın sevgilisi mi?" sorusuna; "Kız arkadaşımız" cevabını vermekle yetindi.

FRANSIZ MODA TASARIMCISI ÇIKTI

Gizemli kadının kim olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kadın, Fransız moda tasarımcısı Essin Baris... 2014'te pazarlama öğrenimi veren üniversiteden mezun olan Baris, daha sonra moda dünyasına adım atarak birçok ünlünün moda danışmanlığını yapmaya başladı.

Lucas Torreira ile Essin Baris'in sevgili mi yoksa arkadaş mı oldukları henüz netleşmezken, Baris'in Hakim Ziyech ve Ryan Babel'in de moda danışmanı olması Torreira'nın da Fransız tasarımcıyla bu yönde çalıştığı yöndeki ihtimalini artırıyor.

ESSİN BARİS KİMDİR?

Fransız moda tasarımcısı Essin Baris, Paris'te doğup büyüdü. 2014 yılında ICOGS'dan Pazarlama Lisans derecesiyle mezun olduktan sonra, hayatının yönünü değiştirecek bir kararla moda dünyasına adım attı. Mesleğine olan tutkusunu çalışmalarıyla kanıtlayan Essin Baris, birçok ünlü isimle de birlikte çalışıyor.