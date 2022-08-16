Solhan Spor'da dört imza - Son Dakika
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Solhan Spor'da dört imza

16.08.2022 09:35
Solhan Spor'da dört imza

Yeni sezon hazırlıklarına takımın başantrenörünü duyurarak başlayan Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, iki teknik ekip ve iki sporcu olmak üzere dört transfer daha yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına takımın başantrenörünü duyurarak başlayan Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, iki teknik ekip ve iki sporcu olmak üzere dört transfer daha yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri 1. Ligi B Grubu takımlarından Solhan Spor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde dört imza attı. Transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yaparak başlayan Solhan Spor, anlaştığı başantrenör Ünsal İsmail Kırıcı'nın ardından yardımcı antrenör Ömer Faruk Uzun, kondisyoner Nurullah Kurtaran, pasör Baran Taşkıran ve orta oyuncu Emincan Kocabaş ile anlaştığını duyurdu.

Yapılan dört transfer ile ilgili Solhan Spor Kulübünden şu bilgiler paylaşıldı:

"Geçmiş yıllarda alt yaş kategorilerinde takımımız için mücadele eden ve Efeler Ligi'nde geçirdiğimiz iki sezonda takımızın yardımcı antrenörlüğünü yapan Ömer Faruk Uzun ile yeni sezonda da yolumuza devam edeceğiz. Spor hayatına küçük yaşlarda atletizm ile başlayan ve bu branşta çeşitli il ve bölge şampiyonlukları ile Türkiye dereceleri elde eden Nurullah Kurtaran, Malatya İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 2019 yılından beri Solhan Dilektepe Ortaokulu'nda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği yapıyor. Nurullah Kurtaran yeni sezonda takımımızın kondisyoneri olarak göreve başladı. Voleybol kariyerine 2007 yılında Arkas alt yapısında başlayan burada geçirdiği sürenin ardından 2011 sezonunda Gümüşhane Torul Gençlik Takımına transfer olan 1992 doğumlu pasör Baran Taşkıran, sırasıyla Bal Spor, Trabzonspor, Fındıklıspor, Alanya Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Malatya Büyükşehir Belediyesi takımlarında forma giyerken, yeni sezon için Solhan Spor'umuz ile anlaşmıştır. Eskişehir DSİ Bentspor'da voleybol kariyerine başlayan 1995 doğumlu Emincan Kocabaş, Zonguldak Ereğli TED Kolejliler, TVF Spor Lisesi, Galatasaray, Düzce Belediyespor, Alanya Belediyespor ve Melikgazi Belediyespor takımlarında forma giyerken, Cizre Belediyespor ve Şanlıurfa Belediyespor takımlarında play-off karşılaşmalarında mücadele etti. Yıldız Milli Takım ve A Milli Takım'da da forma terleten, 2.03 boyundaki orta oyuncu, yeni sezon için Solhan Spor'umuz ile anlaşmıştır." - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Solhan Spor'da dört imza - Son Dakika

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