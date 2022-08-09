Bursaspor şiddetli yağmurdan salona kaçtı - Son Dakika
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Bursaspor şiddetli yağmurdan salona kaçtı

09.08.2022 20:48
Bursaspor şiddetli yağmurdan salona kaçtı

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Bursaspor, şiddetli yağmurdan dolayı bu akşamki çalışmasını salonda gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Bursaspor, şiddetli yağmurdan dolayı bu akşamki çalışmasını salonda gerçekleştirdi.

Afyon'da yağan şiddetli yağmur sonrası Bursaspor bu akşamki antrenmanını salonda gerçekleştirdi. Afyon kampının 8. gününde Bursaspor akşam saatlerinde günün tek çalışmasını gerçekleştirdi. Yoğun yağış sonrası ağırlaşan zeminde gerçekleşecek olan çalışması iptal olan Bursaspor, Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde 1 saat salonda çalıştı. Yeşil-beyazlı futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursaspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor şiddetli yağmurdan salona kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor şiddetli yağmurdan salona kaçtı - Son Dakika
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