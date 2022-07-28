Bursaspor yenileme çalışması yaptı - Son Dakika
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Bursaspor yenileme çalışması yaptı

28.07.2022 20:39
Bursaspor yenileme çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, bugünkü antrenmanı salonda gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, bugünkü antrenmanı salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım yenileme ve toparlama çalışmaları yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Sabah sağlık kontrolünden geçen futbolcular salonda yenileme ve toparlama çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlı takım yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Bursaspor'da tempo artıyor Bursaspor'da tempo artıyor
Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor yenileme çalışması yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor yenileme çalışması yaptı - Son Dakika
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