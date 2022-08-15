Yeni sezon ile Eskişehirspor deplasman eğlenceleri devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni sezon ile Eskişehirspor deplasman eğlenceleri devam edecek

15.08.2022 13:00
Yeni sezon ile Eskişehirspor deplasman eğlenceleri devam edecek

Yeni sezon ile Eskişehirspor deplasman eğlencelerinin devam edeceğini anlatan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB) Başkanı ve Nefer Grubu Tribün Lideri Murat Diri, "Başarıyı sahiplenen çok oluyor, ama başarısızlık öksüz kalıyor" diyerek taraftarı desteğe davet etti.

Yeni sezon ile Eskişehirspor deplasman eğlencelerinin devam edeceğini anlatan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB) Başkanı ve Nefer Grubu Tribün Lideri Murat Diri, "Başarıyı sahiplenen çok oluyor, ama başarısızlık öksüz kalıyor" diyerek taraftarı desteğe davet etti.

Geçen yıl deplasman yasağı olmasaydı Eskişehirspor'un kesinlikle küme düşmeyeceğini iddia eden Murat Diri, kulübün kombine satışlarının başladığına da dikkat çekti. Kırmızı Şimşeklerin son yıldır yaşadığı zor durumlara değinen Murat Diri, bu sezon için Eskişehirspor deplasman adetlerinin ve eğlencelerinin tekrar devam edeceğini belirtti. Taraftarların son zamanlarda çok yıprandığını ve Türkiye'de hiçbir futbol kulübünün uğraşmadığı dertler ile baş başa kalındığını ileten Diri, "Eskişehirspor'a destek için Suriye'ye bile gideriz" dedi.

"Tribünümüz için her zaman bir kemik kadromuz var"

"Takım olarak mağlup da olsak galip de gelsek, tüm taraflar aynı duyguları paylaşıyor" diyen ETB Başkanı Diri, "Eskiden belediyeler takıma otobüs desteği veriyordu veya kendi cebimizden ödeyip deplasman maçlarına birkaç otobüs ile gidebiliyorduk. Şimdi biliyoruz ki maliyetler çok arttı. Durumu göz önünde bulunduruyoruz. Taraftarlarımıza hak veriyorum. Tribünümüz için her zaman bir kemik kadromuz var. Üçüncü ligde mücadele eden takımların tribünleri artık bize yetmeyecek. Yaşadığımız tüm bu yeni süreçler camiamıza yansıyor" dedi.

"Bu takımın 10 numarası, taraftardır"

Yeni sezon için insanlara rahat bir şekilde kombine alın diyemediğini ifade eden Nefer Grubu Tribün Lideri Murat Diri, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Durumlar ortada ve kimseye gelin ve kombine alın çağrısında bulunamıyoruz. Fakat bu takım için her zaman mücadelede eden bir kesim var. Bize sadece inananlar katılsın, yeterli. Başarıyı sahiplenen çok oluyor ama başarısızlık öksüz kalıyor. Biz bütün öksüzler olarak bir arada tutunacağız. Bu takımın 10 numarası, taraftardır. Eskişehirspor'a destek olmak için ufak çocuğun kumbarasını kulübe bağışladığını da gördük. Çarşı içerisinde yardımlar topladık ve bir bataklıktayız. İnsanların umudu giderek azalıyor. Tüm bunlara rağmen geçen seneki kadromuzu koruduk ve artık bir arada top oynamaya alışkın olan bir kadromuz var. Tabi ki bu yıl çok ümitliyiz." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehirspor'un 21 yaşındaki golcüsü Süper Lig kulübünün radarında Eskişehirspor'un 21 yaşındaki golcüsü Süper Lig kulübünün radarında Başkan Şimşek, Konyaspor için Eskişehirspor Tesisleri'ni açtı Başkan Şimşek, Konyaspor için Eskişehirspor Tesisleri'ni açtı
Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni sezon ile Eskişehirspor deplasman eğlenceleri devam edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 19:04:56. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni sezon ile Eskişehirspor deplasman eğlenceleri devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement