Bayram Bektaş'ın kariyerindeki en yüksek puan ortalaması 1.59 - Son Dakika
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Bayram Bektaş'ın kariyerindeki en yüksek puan ortalaması 1.59

29.08.2022 10:43
Bayram Bektaş'ın kariyerindeki en yüksek puan ortalaması 1.59

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile giren Samsunspor'da daha önce kariyerinde 6 farklı takım çalıştıran Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın yakaladığı en yüksek puan ortalaması 1.59 olarak dikkat çekti.

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile giren Samsunspor'da daha önce kariyerinde 6 farklı takım çalıştıran Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın yakaladığı en yüksek puan ortalaması 1.59 olarak dikkat çekti.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, yıllardır hasret kaldığı Süper Lig'e çıkmak için yeniden yapılanmaya gitti. Sezon başında 18 oyuncuyu kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, 15 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Yaptığı transferler ve kadroda bulunan oyuncularla birlikte ligin en değerli kadrosuna sahip olan Karadeniz temsilcisinin güncel kadro değeri ise 14 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

Kariyer rekoru maç başına 1.59 puan ortalaması

Sezon başında kırmızı-beyazlı takımın başına getirilen Bayram Bektaş, daha önce teknik direktör olarak Elazığspor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve Kayserispor'u çalıştırdı. Bektaş, ilk kez teknik direktör olarak görev aldığı 2014-2015 sezonunda Elazığspor ile 1. Lig'de 17 karşılaşmada maç başına 1.53 puan ortalaması tutturdu. Bektaş; sırasıyla 2015-2016 sezonunda 1. Lig'de Gaziantep FK ile 17 karşılaşmada 1.18, 2016-2017'de Elazığspor ile 30 mücadelede 1.27, 2017-2018 sezonunda Ümraniyespor ile 37 müsabakada 1.59, 2017-2018'de Süper Lig'de Göztepe ile 17 maçta 1.41, 2021-2022 sezonunda yine Süper Lig'de Kayserispor ile 6 maçta maç başına 1 puan ortalaması yakaladı. Bayram Bektaş, 2018-2019 sezonunda ise Süper Lig'de Ankaragücü ile 1 maça çıkmıştı.

Kariyeri boyunca bir sezonda en yüksek galibiyet yüzdesi ve maç başı puan ortalamasını 1.59 ile Ümraniyespor'da yakalayan Bektaş, Samsunspor ile 3 maçta 5 puan alarak maç başına 1.67 puan ortalaması tutturdu.

Şenol Güneş, Bülent Uygun, Yılmaz Vural, Skibbe, Gili ve Marchand'ın yardımcılığını yaptı

Bayram Bektaş, teknik direktörlüğe adım atmadan önce Şenol Güneş, Bülent Uygun, Michael Skibbe, Yılmaz Vural, Hüsnü Özkara, Gerard Gili ve Bertnard Marchand gibi isimlerin yardımcılıklarını yaptı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Bayram Bektaş, Elazığspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayram Bektaş'ın kariyerindeki en yüksek puan ortalaması 1.59 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram Bektaş'ın kariyerindeki en yüksek puan ortalaması 1.59 - Son Dakika
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