Aksaray Gençlikspor, Furkan Ak ile anlaştı - Son Dakika
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Aksaray Gençlikspor, Furkan Ak ile anlaştı

27.07.2022 13:23
Aksaray Gençlikspor, Furkan Ak ile anlaştı

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen Aksaray Gençlikspor, geçtiğimiz sezonu Elazığ Yolspor'da tamamlayan kaleci Furkan Ak'ı renklerine bağladı.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen Aksaray Gençlikspor, geçtiğimiz sezonu Elazığ Yolspor'da tamamlayan kaleci Furkan Ak'ı renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Elazığ ekiplerinden Aksaray Gençlikspor, kalesini sağlama aldı. Daha önce Fırat Üniversitesi'nden Emrah Gür'le anlaşan sarı-siyahlı takım, son olarak Elazığ Yolspor'un kalesini koruyan Furkan Ak'ı da renklerine bağladı. Transfere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz dış transferde geçen sezon Elazığ Yol Spor kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi Furkan Ak ile anlaşma sağlamıştır. Her iki tarafa da hayırlı olsun" denildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Aksaray, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aksaray Gençlikspor, Furkan Ak ile anlaştı - Son Dakika

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