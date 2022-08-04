Genç horozlar lige iddialı hazırlanıyor

Yeni sezonda Gelişim Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor U19 takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Yeni sezonda üst tarafları hedefleyen Denizlispor U19 takımı, hazırlıklarını Şirinköy Stadı'nda Yardımcı Antrenör Fatih Soyatik nezaretinde sürdürüyor. Yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaleci Antrenörü Okan Kayhan önceliklerinin futbolcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Yaklaşık 30 kişilik futbolcu kadrosu ile yeni sezona hazırlanan genç Horozlarda yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulunan futbolculardan Erdoğan Tıkıroğlu, yeni sezon hazırlıklarına yaklaşık bir hafta önce başladıklarını belirtti. Tıkıroğlu, "Sezon başlayana kadar çok iyi bir hazırlık süreci geçireceğimizi düşünüyorum. Biz U17'den, U19'a çıktık. Yeni sezonda amacımız üst sıralarda kendimize yer bulmak. Benim kişisel olarak da hedefimiz diğer arkadaşlarımın olduğu gibi Denizlispor A takımına çıkmak. Orada iyi işler yapmak daha sonrada Avrupa'ya gitmek" dedi.

"Avrupa'da oynamak istiyorum"

U19 takımının başarılı futbolcusu Oktay Kısaoğlu'da yeni sezon hazırlıklarının gayet iyi gittiğine dikkat çekerek, "Günde çift idman yapıyoruz. Yoruluyoruz tabi ama bunun karşılığını maçlarda alacağımızı düşünüyorum. Hocalarımızın nezaretinde gayet iyi çalışıyoruz. Alttan gelenlerle iyi bir ekip oluşturduk. Bu şekilde gayet iyi bir takım olduk. Bu senede inşallah yukarılara oynayacağız. Benimde hedefimi önce A takımına çıkıp oradan da Avrupa da iyi takımlarda oynamak istiyorum" diye konuştu.

"Önceliğimiz futbolcuların gelişimi"

Denizlispor Alt Yapı ve U19 takımı Kaleci Antrenörü Okan Kayhan'da çalışmalarda ikinci haftaya girdiklerini vurgulayarak, "Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Tabi sezonun planlaması henüz belli değil. Federasyon açıklama yapmadı. Biz profesyonel takımımız ile aynı hafta başlayacağımızı düşünmüştük. Ancak açıklama olmadı. Onunla ilgili bir haber bekliyoruz. U19 takımında şu anda üç kalecimiz var. Ayrıca A takım antrenmanına katılan Şerefhan var. Bu 4 kalecimizle birlikte çalışmalara başladık. Kalecilerimiz zaman zaman değişerek A takımımız ile direk antrenmanlara katılıyorlar. Onların gelişimlerini takip ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. Tek amacımız A takımına, profesyonel takıma kalecileri iyi bir şekilde kazandırmak. Şu anda A takımda bulunan 4 kalecimiz de alt yapımızdan yetişen kaleciler. Bu da bizim açımızdan sevindirici" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ