Genç horozlar yeni sezona iddialı hazırlanıyor - Son Dakika
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Genç horozlar yeni sezona iddialı hazırlanıyor

01.09.2022 11:26
Genç horozlar yeni sezona iddialı hazırlanıyor

Yeni sezonda TFF U19 Elit B Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde sürdürüyor.

Yeni sezonda TFF U19 Elit B Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak nezaretinde sürdürüyor.

Yeni sezonda Elit B Ligi'nde üst taraflar için mücadele edecek olan Denizlispor grubunda; Adanaspor, Afjet Afyonspor, Altay, Ankara Keçiörengücü, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Bodrumspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rize A.Ş., Esenler Erokspor, Eskişehirspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Manisa Futbol Kulübü, Pendikspor Futbol A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., Tuzlaspor A.Ş., Yılport Samsunspor takımları ile mücadele edecek.

Ligi ve yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren yeşil siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak, yeni sezon hazırlıklarının gayet iyi geçtiğini vurguladı. Kaynak, "Şu ana kadar 34-35 antrenmana yakın antrenman devamlılığımız var. Hem fiziksel anlamda hem de taktiksel anlamda yavaş yavaş toparlıyoruz. Grup bu sene 20 takımlı olmayacak. Geçen sene 36 takım maç oynanmış bir lig vardı. Ama şimdi 20 takımlı bir grup var. Onar takımlı iki gruba ayrılacak. Dokuz kokuz çift devreli lig usulü oynanacak. 18 maç oynanacak. Maç sayısı anlamında geçtiğimiz yıllara göre sayı az. Tabi bu çocuklar gelişim çağında ne kadar çok maç oynarlarsa o kadar iyi. Bu nedenle bu açığı hazırlık maçları ile kapatmaya çalışacağız" dedi.

"A takıma giden oyuncu bir daha dönmemeli"

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Yeşilçınarspor ile oynanan karşılaşmada takımın son halini görme imkanı bulduklarını belirten Kaynak "İstediklerimiz var, gösterdiklerimiz var, yapmaya çalıştıklarımız var. Alt yapılar şampiyon olma, kupa kazanma yerleri değildir. Alt yapılarda öncelikli hedef A takıma iyi oyuncular vermek olmalıdır. A takıma vereceğiniz oyuncu tamamlanmış oyuncu olarak A takıma gitmeli. Giden oyuncu bir daha gelmemeli" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Adanaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç horozlar yeni sezona iddialı hazırlanıyor - Son Dakika

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