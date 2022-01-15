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Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! - Son Dakika

Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!

15.01.2022 14:31

Ukraynalı futbolcu Oleg Danchenko, AEK'ten Zorya'ya transfer imzasını attıktan bir kaç saat sonra eşinin ölüm haberini alarak büyük bir trajedi yaşadı.

Ukraynalı futbolcu Oleg Danchenko, AEK'ten Zorya'ya transfer imzasını attıktan bir kaç saat sonra eşinin ölüm haberini alarak büyük bir trajedi yaşadı.

Yunanistan'ın AEK takımından Zorya Luhansk'a kiralanan Oleg Danchenko, transferinin tamamlanmasının ardından şok haberle sarsıldı. Oleg Danchenko'nun eşi Victoria Danchenko'nun Ukrayna'nın Odessa yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği haberi ülkede gündem oldu.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Yeni transferinin ardından belki de hayatının en kötü haberini alan Danchenko'nun eşi Victoria'nın karşı yönden gelen araçla çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle sarsıldı

ARABASI TANINMAZ HALDE

Kaza sonrası otomobilin tanınmayacak halde olduğu görülürken Victoria Danchenko'nun aracının taklalar attığı ve olay anında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle sarsıldı

BÖYLE İMZA ATMIŞTI

Danchenko, eşinin ölüm haberini almadan sıra bir süre önce yeni takımı Zorya Luhansk'a imzayı böyle atmıştı.

Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle sarsıldı

GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI

Birliktelikleri acı bir kazayla sona eren Victoria Danchenko ile Oleg Danchenko'dan geriye Instagram'da paylaştıkları fotoğraflar kaldı.

Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle sarsıldı

ÖNCEKİ SENE EVLENMİŞLERDİ

Danchenko çifti uzun süren birlikteliklerini 24 Temmuz 2020'de evlenerek taçlandırmıştı.

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Yunanistan, Ukrayna, Luhansk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! - Son Dakika Spor


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