Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!

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Ukraynalı futbolcu Oleg Danchenko, AEK'ten Zorya'ya transfer imzasını attıktan bir kaç saat sonra eşinin ölüm haberini alarak büyük bir trajedi yaşadı.

Yunanistan'ın AEK takımından Zorya Luhansk'a kiralanan Oleg Danchenko, transferinin tamamlanmasının ardından şok haberle sarsıldı. Oleg Danchenko'nun eşi Victoria Danchenko'nun Ukrayna'nın Odessa yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği haberi ülkede gündem oldu.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Yeni transferinin ardından belki de hayatının en kötü haberini alan Danchenko'nun eşi Victoria'nın karşı yönden gelen araçla çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

ARABASI TANINMAZ HALDE

Kaza sonrası otomobilin tanınmayacak halde olduğu görülürken Victoria Danchenko'nun aracının taklalar attığı ve olay anında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

BÖYLE İMZA ATMIŞTI

Danchenko, eşinin ölüm haberini almadan sıra bir süre önce yeni takımı Zorya Luhansk'a imzayı böyle atmıştı.

GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI

Birliktelikleri acı bir kazayla sona eren Victoria Danchenko ile Oleg Danchenko'dan geriye Instagram'da paylaştıkları fotoğraflar kaldı.

ÖNCEKİ SENE EVLENMİŞLERDİ

Danchenko çifti uzun süren birlikteliklerini 24 Temmuz 2020'de evlenerek taçlandırmıştı.