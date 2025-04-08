Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında Hannover'dan 3.35 milyon Euro karşılığı kadrosuna kattığı Derrcik Köhn'ü sezon başında Alman ekibi Werder Bremen'e kiralık olarak göndermişti.
Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn için Alman ekibinden karar çıktı. Buna göre Werder Bremen oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
Bu durumda 26 yaşındaki Alman sol bek sezon sonunda Galatasaray'a dönecek. Köhn'ün Galatasaray ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)