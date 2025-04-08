Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor - Son Dakika
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Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor

Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor

Galatasaray'ın Werder Bremen'e kiralık olarak gönderdiği Derrick Köhn, yeni takımında beğenilmedi. Werder Bremen, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını duyurdu. Bu durumda 26 yaşındaki Alman sol bek, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek.

08.04.2025 17:15
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Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında Hannover'dan 3.35 milyon Euro karşılığı kadrosuna kattığı Derrcik Köhn'ü sezon başında Alman ekibi Werder Bremen'e kiralık olarak göndermişti.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiraladığı Derrick Köhn için Alman ekibinden karar çıktı. Buna göre Werder Bremen oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Bu durumda 26 yaşındaki Alman sol bek sezon sonunda Galatasaray'a dönecek. Köhn'ün Galatasaray ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Werder Bremen, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Lutfi Kürkçü:
    şuan kadroda bulunan birçok oyuncudan çok daha iyi geri gelmesini isterim 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor - Son Dakika
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