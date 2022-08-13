Golcü transferine yoğunlaşan Fenerbahçe bir yandan da kadroda temizlik yapmaya çalışıyor. Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde 7 yabancı futbolcunun üzeri çizildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fenerbahçe hem maliyetleri düşürmek de bonservis geliri elde etmek için çaba harcıyor. Yaklaşık 2,5 milyon euro yıllık ücret alan Samatta için Genk'le anlaşan Fenerbahçe, Caulker ve Meyer'le sözleşme feshi için görüşmeleri sürdürüyor. Lemos, Pelkas, Berisha ve Novak da Jesus'un kalemini kırdığı diğer isimler.
Başta Gustavo Henrique olmak üzere yenilerden bazıları, gönderileceklerden daha düşük performanslı görülüyor. Tribünler özellikle Pelkas'ın takımda kalmasını isterken, Szalai ve Osayi'nin de satılma ihtimaline tepki gösteriyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular... - Son Dakika