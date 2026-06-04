Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası'nda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası'nda

04.06.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'nda mücadele edecek ve 3. kez katılacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak Yeni Zelanda, bu turnuvada 3. kez boy gösterecek.

G Grubu'nda Belçika, İran ve Mısır'la mücadele edecek Yeni Zelanda'nın kupaya katılma mücadelesi, Dünya Kupası geçmişi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

İngiliz teknik adam Darren Bazeley'in çalıştırdığı Yeni Zelanda, Okyanusya Elemeleri'nden Dünya Kupası'na geldi. B Grubu'nda Tahiti, Vanuatu ve Samoa'yla mücadele eden Yeni Zelanda, grupta oynadığı 3 maçı da kazandı.

Gruptan lider çıkmasıyla elemelerde yarı finale yükselen Yeni Zelanda, Fiji'yi 7-0 mağlup ederek finale çıkmayı başardı. Finalde Yeni Kaledonya'yı 3-0 yenen Yeni Zelanda, Dünya Kupası biletini aldı.

Yeni Zelanda'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Yeni Zelanda-Tahiti: 3-0

Yeni Zelanda-Vanuatu: 8-1

Samoa-Yeni Zelanda: 0-8

Takım

O

G

B

M

A

Y

Av.

Puan

Yeni Zelanda

3

3

0

0

19

1

18

9

Tahiti

3

2

0

1

5

3

2

6

Vanuatu

3

1

0

2

5

11

-6

3

Samoa

3

0

0

3

1

15

-14

0

Öne çıkan oyuncuları

Yeni Zelanda Milli Takımı'nda Nottingham Forest'ın deneyimli ismi Chris Wood, takımın en önemli kozlarından birisi. 34 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 88 kez milli takım forması giyerken, 45 kez gol sevinci yaşadı.

Norveç'in Viking ekibinde oynayan ön libero Joe Bell, Championship'te Swansea forması giyen orta saha Marko Stamenic ve Danimarka'nın Silkeborg takımının merkez orta saha oyuncusu Callum McCowatt, Yeni Zelanda'nın Dünya Kupası'ndaki en önemli kozları olacak.

Dünya Kupası geçmişi

Yeni Zelanda Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 2 kez katıldı. Organizasyonda bugüne kadar 6 maça çıkan Yeni Zelanda, şu ana kadar galibiyet yaşayamadı.

Yeni Zelanda, oynadığı maçlarda 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken iki organizasyonda 4 gol attı, kalesinde de 14 gol gördü.

Yeni Zelanda'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1982 - İlk tur

2010 - İlk tur

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland)

Defans: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland), Tommy Smith (Braintree Town)

Orta saha: Joe Bell (Viking), Marko Stamenic (Swansea), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)

Forvet: Matt Garbett (Peterborough), Chris Wood (Nottingham Forest), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Etienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland)

Maç takvimi

Yeni Zelanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

16 Haziran Salı:

04.00 İran-Yeni Zelanda (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

22 Haziran Pazartesi:

04.00 Yeni Zelanda-Mısır (BC Place Stadı-Vancouver)

27 Haziran Cumartesi:

06.00 Yeni Zelanda-Belçika (BC Place-Vancouver)

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto Konuşmasını tamamlayamadı İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
CHP’li Bülent Tezcan hakkında “aile boyu kıyak“ iddiası CHP'li Bülent Tezcan hakkında "aile boyu kıyak" iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Hayat Bilgisi’nin Barbie’si İpek Erdem’in son halini görenler inanamıyor Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
10:12
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı’nın samimi görüntüleri Peş peşe hamleler geldi
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi
10:10
Kuzeni öldürülen Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı Faillerin adını verdi
Kuzeni öldürülen Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı! Faillerin adını verdi
10:08
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi yaptığı iddialarını yalanladı
09:46
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 11:39:33. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda, 2026 Dünya Kupası'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.