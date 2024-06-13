Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaşar Çelik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 8 takım katıldı.
Turnuvada Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksek Okulu birinci, Yeniçağa Belediyesi ikinci ve İlçe Jandarma Komutanlığı üçüncü oldu.
Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Öztekin ile Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Seval Değer, dereceye giren kurumlara ödüllerini verdi.
Son Dakika › Spor › Yeniçağa'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Gerçekleştirildi - Son Dakika
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