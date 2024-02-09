Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Yeni Malatyaspor\'u ayağa kaldırmaya talip

Spor

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "Biz Malatya'yı enkaz içinde ayağa kaldırmaya talip olurken, Yeni Malalatspor'uda ayağa kaldıracağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım beraberinde ilçe belediye başkan adayları ve partili yöneticilerle birlikte Orduzu Pınarbaşında Yeni Malatyaspor Tesislerinde Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yönetimini ziyaret ederek, istişarede bulundu.

Bilal Yıldırım, "Şehrimizin kulübü Yeni Malatyaspor'u ziyaret ettik. Başkan Adil Gevrek ve yönetim kuruluna misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Yeni Malatyaspor'u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Deprem sonrası Yeni Malatya'yı kurarken ve planlarken, Yeni Malatyaspor'u asla ihmal edemeyiz. Biz Malatya'yı enkaz içinde ayağa kaldırmaya talip olurken, Yeni Malalatspor'unda ayağa kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Yeni Malatyaspor'u siyaset üstü ve bu kentin zenginliği, birleştirici lokomotifi olarak görüyoruz. Deprem bölgesi Malatya'ya mutlaka sporda ve futbolda destek verilmesi gerekiyor." dedi. - MALATYA