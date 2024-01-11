 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yenimahalle Belediyespor Başantrenörü Serdar Eler, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yenimahalle Belediyespor Başantrenörü Serdar Eler, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını değerlendirdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor'un başantrenörü Serdar Eler, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafları inceledi. Eler, deprem, Gazze, spor, haber ve çevre-yaşam kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirerek, tüm foto muhabirlerini tebrik etti.

Yenimahalle Belediyespor Başantrenörü Serdar Eler, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını değerlendirdi
11.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:50
Abone Ol

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Yenimahalle Belediye spor'un başantrenörü Serdar Eler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eler, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Serdar Eler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in çektiği "Ha Gayret" adlı fotoğrafı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" adlı fotoğrafını tercih etti.

Eler, spor kategorisinde Emre Ayvaz'ın bir hentbol maçındaki "Savunma duvarı" fotoğrafını beğendi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" fotoğrafını oylayan Eler, çevre-yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafına oy verdi.

Serdar Eler, tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Çok büyük emek verilmiş, tüm foto muhabiri arkadaşları tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Deprem, Umut, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yenimahalle Belediyespor Başantrenörü Serdar Eler, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını değerlendirdi - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 18:01:00. #1.12#
SON DAKİKA: Yenimahalle Belediyespor Başantrenörü Serdar Eler, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement