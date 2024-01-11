Yenimahalle Belediyespor Başantrenörü Serdar Eler, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını değerlendirdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Yenimahalle Belediye spor'un başantrenörü Serdar Eler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eler, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Serdar Eler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in çektiği "Ha Gayret" adlı fotoğrafı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" adlı fotoğrafını tercih etti.

Eler, spor kategorisinde Emre Ayvaz'ın bir hentbol maçındaki "Savunma duvarı" fotoğrafını beğendi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" fotoğrafını oylayan Eler, çevre-yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafına oy verdi.

Serdar Eler, tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Çok büyük emek verilmiş, tüm foto muhabiri arkadaşları tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.