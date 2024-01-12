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Yenimahalle Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda ilk 4'e girmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Yenimahalle Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda ilk 4'e girmeyi hedefliyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor'un başantrenörü Serdar Eler, EHF Avrupa Kupası'nda ilk 4'e girmeyi hedeflediklerini söyledi. Yarın Armada Praxis Yalıkavakspor ile karşılaşacak olan takım, finallere gitmek istiyor. Ayrıca, Türk hentbolunun kazanacağını belirten Eler, ligde de iyi durumda olduklarını ve hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

Yenimahalle Belediyespor, EHF Avrupa Kupası\'nda ilk 4\'e girmeyi hedefliyor
12.01.2024 - 10:17,  Güncelleme: 10:20
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Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Yenimahalle Belediyespor'un başantrenörü Serdar Eler, EHF Avrupa Kupası'nda ilk 4'e girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Serdar Eler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Kupası son 16 turunda yarın Armada Praxis Yalıkavakspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, bu maçı kazanıp finallere gitmek istediklerini belirtti.

Kurada iki Türk takımının karşılaşacak olmasının da ayrı bir gurur olduğunu aktaran Eler, "Armada Praxis Yalıkavakspor ile oynayacağımız maçta kim kazanırsa kazansın asıl kazanacak olan Türk hentbolu olacak. Çünkü orada iki Türk takımı karşılaşacak ve kim geçerse ilk 8'de bir Türk takımı yer almış olacak. Armada Yalıkavakspor bizim çok değer verdiğimiz, Türkiye'de kadın hentboluna yatırım yapan çok önemli bir kulüp. Umarım onları geçer ve ülkemizi Avrupa'da biz temsil ederiz." diye konuştu.

"Ligde üst üste 8. galibiyeti aldık"

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde de iyi durumda olduklarını anlatan Eler, şunları kaydetti:

"Ligde üst üste 8. galibiyeti aldık. Türkiye Kupası'nda da tur atladık. Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. turunda Hollanda temsilcisi Veneco Velo'yu iki maçta da yendik. Böylece Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16'ya kaldık. Keyfimiz gayet yerinde. Genç bir takımımız var. Ona rağmen çok tecrübeliymiş gibi oynuyorlar. Performans olarak bu sene hedeflediğimiz noktalara gayet istikrarlı gittiğimizi düşünüyorum. Ligi ilk dörtte bitirmek istiyoruz. Avrupa Kupası'nda en az yarı final oynamayı hedefliyoruz. Umarım hedeflerimizi gerçekleştiririz."

Yenimahalle Belediyespor, EHF Avrupa Kadınlar Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sahasında Armada Praxis Yalıkavakspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA
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