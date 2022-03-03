Yenimahalle, play-off maçlarına çıkmayı garantiledi - Son Dakika
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Yenimahalle, play-off maçlarına çıkmayı garantiledi

03.03.2022 10:42
Yenimahalle, play-off maçlarına çıkmayı garantiledi

Yenimahalle Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme yolunda emin adımlarla yürüyor.

Yenimahalle Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme yolunda emin adımlarla yürüyor. Muzaffer Gültekin Süper Amatör Ligi B grubunda mücadele eden Yenimahalle, lig bitimine bir hafta kala BAL Lig'ine çıkmak için play-off maçlarına katılmayı garantiledi.

Muzaffer Gültekin Süper Amatör Ligi B grubunda D. Karadenizgücü Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek, bitime bir hafta kala play-off maçlarına çıkmayı garantileyen Yenimahalle Belediyespor, 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplamayı başardı. Öte yandan Muzaffer Gültekin Süper Amatör Ligi A ve B grubunda ilk üç sırada yer alan futbol takımları, BAL Ligine yükselmek için birbirleri arasındanplay-off karşılaşmaları oynayacak.

Yenimahalle son maçı Kazan ile oynayacak

Son hafta ligde şampiyonluk maçında Kahramankazan Belediyespor ile karşılaşacaklarını belirten Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Kerem Güney, "Oyuncularımız sezon başında BAL Lig'e yükselme hedefini ortaya koydu. Sezon boyunca aldığımız başarılı sonuçlar neticesinde play-off maçlarına katılma hakkını kazandık. Takım olarak disiplinli bir şekilde çalışan ve yoğun emek veren oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yenimahalle'nin başarısı için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

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Muzaffer Gültekin, Amatör Lig, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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