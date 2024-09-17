Yenişehir Belediyesi\'nden Ücretsiz Sabah Spor Programı

Spor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 23 Eylül'den itibaren vatandaşları sabahın erken saatlerinde sporla buluşturacak yeni bir program başlatıyor.

Yenişehir Belediyesi vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla sabah sporu ve mat plates etkinlikleri düzenleyecek. Program kapsamında, sabah sporu ve mat plates etkinlikleri pazartesi ve çarşamba günleri Eğriçam Futbol Sahasında, salı ve perşembe günleri ise Özgecan Aslan Futbol Sahasında sabah saat 06.30'da başlayacak ve 08.00'e kadar devam edecek. Pazartesi ve salı günleri temel spor ve egzersiz programları yapılacak, çarşamba ve perşembe günleri ise mat plates dersleri verilecek. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler, her yaş grubuna uygun olarak vatandaşların katılımına ücretsiz açık olacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, etkinliklerin vatandaşların sosyal hayatına da katkıda bulunacağını vurgulayarak, "Spor yapmak sadece fiziksel sağlığı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda sosyal bir aktivite olarak da toplumu bir araya getirir. Sabah sporu ve plates etkinliklerimizle, vatandaşlarımızı hem sosyal bir ortamda buluşturuyor hem de daha sağlıklı bir yaşama adım atmalarını sağlıyoruz" dedi. - MERSİN