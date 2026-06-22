Yerel Basın'dan Adana Demirspor'a Destek - Son Dakika
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Yerel Basın'dan Adana Demirspor'a Destek

Yerel Basın\'dan Adana Demirspor\'a Destek
22.06.2026 15:27
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Medya Yenigün, Adana Demirspor'a 100 bin TL katkı sağladı. Dayanışma vurgusu yapıldı.

Adana Demir spor'un yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle başlatılan destek çalışmalarına yerel basın temsilcilerinden katkı geldi. Medya Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karabulut ve beraberindeki heyet, kulüp tesislerini ziyaret ederek 100 bin TL'lik destek sağladı.

Medya Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karabulut öncülüğündeki heyet, Adana Demirspor Kulüp Başkanı Ertan Zeybek ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp tesislerinde bir araya geldi. Ziyarette, kulübün mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Karabulut, yaptıkları görüşmede kendi imkanlarıyla topladıkları 100 bin TL'yi kulübün resmi banka hesabına aktardıklarını belirtti. Adana Demirspor'un kentin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Karabulut, yaşanan sıkıntıların dayanışma ile aşılabileceğini söyledi.

"Takımın güçlenmesi şehrin de kazanması anlamına gelir"

Karabulut, "Elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarla ilgili sorunlar yaşanmadan herkes gücü oranında destek verirse sıkıntılar aşılabilir. Adana Demirspor sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda şehrin ekonomisine katkı sağlayan önemli bir değerdir. Takımın güçlenmesi şehrin de kazanması anlamına gelir" dedi.

"Çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adana Demirspor Kulüp Başkanı Ertan Zeybek ise kulübün yeniden güçlü bir yapıya kavuşması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Zeybek, "Oyuncularımızı kadroda tutmak ve kulübümüzü daha iyi noktalara taşımak için mücadele ediyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle Adana Demirspor'u hak ettiği yerlere taşımak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yüreğir Demirspor Kulübü Başkanı Mustafa Boz da amatör spor kulüpleri olarak Adana Demirspor'un yanında olduklarını belirterek, ihtiyaç duyulması halinde oyuncu desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yerel Basın'dan Adana Demirspor'a Destek - Son Dakika

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