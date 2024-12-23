Manchester United, Altay'ın kalemini kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manchester United, Altay'ın kalemini kırdı

Geniş Video İzle

Manchester United, Lig Kupası'nda Tottenham'a karşı sergilediği performans nedeniyle Altay Bayındır ile yollarını ayırmayı planlıyor. The Sun'ın haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'ın ocak ayında Altay'ı elinden çıkarması bekleniyor. Manchester United, Andre Onana'ya rakip olabilecek bir ikinci kaleci arayışında. İddialara göre, ManU'nun ilk tercihi Leeds United'dan Illan Meslier.

23.12.2024 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester United, Lig Kupası'nda oynanan Tottenham maçındaki performansı nedeniyle Altay Bayındır ile yola devam etmek istemiyor.

KALEMİNİ KIRDILAR

The Sun'ın haberine göre, Kırmızı Şeytanlar'ın Lig Kupası'nda Tottenham'a karşı sergilediği performans nedeniyle Altay Bayındır'ı,ocak ayında elinden çıkarması bekleniyor.

YERİNE ADAYLAR VAR

Manchester United, Andre Onana'ya rakip olabilecek bir ikinci kaleci arayışında. İddialara göre İngiliz devinin ilk tercihi Leeds United'dan Illan Meslier.

Bu sezon Championship'te 22 maça çıkan Meslier, 12 maçta kalesini gole kapadı. United'ın kalesi için bir diğer aday ise Botafogo forması giyen John Victor. 28 yaşındaki kaleci, bu sezon Botafogo formasıyla 51 maça çıktı ve 22 maçta kalesini gole kapadı.

Manchester United, Altay\'ın kalemini kırdı

Manchester United, Manchester United, Altay Bayındır, Tottenham, The Sun, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United, Altay'ın kalemini kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cocukluk askimsin:
    febemden giden hangi topcudan hayır gelmiş 1 5 Yanıtla
  • Halil Sahin:
    inşallah Altay bayındırı Beşiktaş alır gerçekten çok iyi bir kaleci tıpkı Rüştü Rehber gibi Mert'den de Uğurcan da daha iyi bence Türkiyenin şüphesiz en iyi kalecisi 1 0 Yanıtla
  • Aa:
    Rüştü misali 0 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    altayi kaleci diye almalarina zaten sasirdim 0 0 Yanıtla
  • erfa null:
    kendine yeni kalem alır ne olacak ki 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
07:51 Tolunay Kafkas, Şenol Güneş’in elini sıkmayan Volkan Demirel’i açık açık tehdit etti Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
07:21 Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
00:34 Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi
23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
22:39 Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 16:43:07. #1.11#
SON DAKİKA: Manchester United, Altay'ın kalemini kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.