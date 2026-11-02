Yerköyspor, evinde 1966 Turanspor\'u 3-2 yenip 2\'de 2 yaparak liderliğini sürdürdü

Yerköyspor, evinde 1966 Turanspor'u 3-2 yenip 2'de 2 yaparak liderliğini sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Memici Kızılkaya 1. Amatör Küme B Grubu'nda 2. hafta maçında Yerköyspor, evinde 1966 Turanspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-siyahlılar bu galibiyetle 2'de 2 yapıp liderliğini sürdürdü.
Kayseri Memici Kızılkaya 1. Amatör Küme B Grubu'nda ligin 2. haftasında Yerköyspor, evinde oynadığı maçta 1966 Turanspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-siyahlılar 2'de 2 yaparak liderliğini sürdürdü.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: İbrahim İmrağ, Samet Küçükyalçın, Resul Satılmış
Yerköyspor: Bekir Akpınar, Arda Kantarcı, Mehmet Akif Kaman (Semih Buğra Emre dk. 70), Fatih Demircan (Arda Taha Gürel dk. 90), Enbiya Kurtuluş, Uğur Taşpınar, Kürşat Osman Arslan (Samet Kaan Karaca dk. 53), Zekai Kepezkaya, Yunus Emre Kılınç (Mustafa Talha Korkutan dk. 70), Safa Fırat, Ramazan Başer
1966 Turanspor: Volkan Erdoğan İbrahim Koçak, Furkan Demirci (Sedat Mert dk. 67), Rohat Can Bektaş, Fatih Aslan, Reşit Furkan Temur (Batuhan Deniz dk. 46), Emirhan Çelik (Evren Doğan dk. 66), Seffan Karasu, Ahmet Bircan Doğrucan, Evran Doğan, Fevzi Koçyiğit (Beytullah Eroğlu dk. 46), Kemal Kaya
Goller: Yunus Emre Kılınç (dk. 23), Safa Fırat (dk. 32), Fatih Demircan (dk. 36) (Yerköyspor), Emirhan Çelik (dk. 34,53) (1966 Turanspor)
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