Yerli Camavinga'nın İnanılmaz Gösterisi - Son Dakika
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Yerli Camavinga'nın İnanılmaz Gösterisi

Yerli Camavinga\'nın İnanılmaz Gösterisi
17.06.2026 09:54
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Abdoul Hamid Diallo, İznik Gölü'nde paraşütle top sektirerek hayran bıraktı. Yeni projeleri var.

Sosyal medyada "Yerli Camavinga" olarak tanınan Abdoul Hamid Diallo, sıra dışı futbol şovlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Bursa'nın farklı noktalarında gerçekleştirdiği top cambazlığı gösterileriyle adından söz ettiren Diallo, bu kez İznik Gölü üzerinde bin metre yükseklikte paraşütle süzülürken ve at sırtında top sektirerek izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Mali'den 4 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Bursa'da mekatronik mühendisliği eğitimi alan Abdoul Hamid Diallo, futbol topuyla yaptığı akrobatik hareketlerle sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Eduardo Camavinga'ya benzetildiği için "Yerli Kamavinga" lakabıyla anılan genç yetenek, her geçen gün daha iddialı projelere imza atıyor.

Bursa'nın farklı noktalarında gerçekleştirdiği futbol şovlarıyla tanınan Diallo, son çalışmasında adrenalini ve yeteneği bir araya getirdi. İznik Gölü üzerinde paraşütle havalanan genç sporcu, yaklaşık bin metre yükseklikte top sektirerek dikkat çekti.

Zorlu şartlar altında denge ve koordinasyon gerektiren hareketleri başarıyla sergileyen Diallo'nun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Futbol topuyla yaptığı sıra dışı gösteriler sayesinde Bursa'nın tanıtımına da katkı sağlayan genç yetenek, izleyenlerden tam not aldı.

"Havada da karada da top sektirdim, şimdi hedefim deniz"

Yeni projeleri üzerinde çalıştığını belirten Abdoul Hamid Diallo, sınırları zorlamaya devam etmek istediğini söyledi. Şimdiye kadar havada ve karada birçok farklı gösteri gerçekleştirdiğini ifade eden Diallo, sıradaki hedefinin deniz olduğunu dile getirdi.

Diallo, "Havada da karada da top sektirdim. Şimdi denizde, sörf tahtası üzerinde top sektirmeyi denemek istiyorum. Belki gerekli ekipmanlar ve uygun şartlar sağlanırsa denizin altında da futbol topuyla çeşitli hareketler yapmak istiyorum. İnsanların daha önce görmediği şeyleri ortaya koymak beni heyecanlandırıyor" dedi.

İznik Gölü üzerindeki paraşüt gösterisinin beklediğinden daha zorlu geçtiğini anlatan genç sporcu, "Paraşütte top sektirirken rüzgardan dolayı çok zorlandık. Buna rağmen güzel görüntüler ortaya çıktı. Aynı gösteriyi ilerleyen dönemde tekrar yapmak ve bu kez daha ağır bir topla denemek istiyorum. Kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gördüğü ilginin kendisini motive ettiğini belirten Diallo, "İnsanlar bu tarz ilk defa olan şeylere çok ilgi gösteriyor. Gelen yorumlar ve destek mesajları beni çok mutlu ediyor. Bu ilgi sayesinde yeni projeler üretmek için daha fazla motive oluyorum" şeklinde konuştu.

"Türk bayraklarını görünce bütün yorgunluğumu unuttum"

Milli takım maçından önce gerçekleştirdiği gösteriyi de unutamadığını söyleyen Diallo, yaşadığı atmosferin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Diallo, "Milli takımımızın maçından önce bir performans yaptık. Benim için inanılmaz gurur verici bir atmosferdi. O gün sabah çok erken kalkmıştım ve oldukça uykuluydum. Ancak yüzlerce Türk bayrağını görünce bütün yorgunluğumu unuttum. Taraftarların coşkusu ve ortaya çıkan görüntü gerçekten inanılmazdı. O anları hayatım boyunca unutmayacağım" dedi.

Futbolu eğlence ve sanatla birleştirmeyi amaçladığını belirten Diallo'nun yeni projeler üzerinde çalıştığı öğrenilirken, "Yerli Kamavinga"nın bir sonraki gösterisi şimdiden merak konusu oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yerli Camavinga'nın İnanılmaz Gösterisi - Son Dakika

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