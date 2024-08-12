Yerli ve yabancı 120 sporcunun katılacağı Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başlıyor - Son Dakika
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Yerli ve yabancı 120 sporcunun katılacağı Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başlıyor

Yerli ve yabancı 120 sporcunun katılacağı Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başlıyor

Samsun Valiliği himayelerinde düzenlenecek olan Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, 30 Ağustos'ta başlayacak. Tur, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin ilk adımını attığı Kurtuluş Yolu'nda sona erecek.

12.08.2024 17:55  Güncelleme: 18:00
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Yerli ve yabancı 120 sporcunun katılacağı Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, 30 Ağustos'ta başlayacak.

Samsun Valiliği himayelerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON), Türkiye Bisiklet Federasyonu, İlkadım, Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Havza, Alaçam ve Yakakent Kaymakamlıkları/ Belediyeleri ile ilgili kurumların paydaşlığında "İlk Günkü Ruhla Türkiye'nin Yeni Yüzyılı'na" mottosuyla düzenlenecek olan Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun koordinasyon toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları/başkan yardımcıları, ilgili kurum müdürleri/yetkilileri ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Startı, yerli ve yabancı 120 sporcunun katılımıyla 30 Ağustos 2024 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya ayak basarak Milli Mücadele'nin ilk adımını attığı Kurtuluş Yolu'nda verilecek olan Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Amasya, Çorum, Çankırı rotasını takip ederek 2 Eylül 2024 tarihinde Ankara'da 1. TBMM binasında sona erecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yerli ve yabancı 120 sporcunun katılacağı Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu başlıyor - Son Dakika

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