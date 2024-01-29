Afrika Uluslar Kupası'nda, Yeşil Burun Adaları, Moritanya'yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonun son 16 turunda Yeşil Burun Adaları ile Moritanya karşılaştı.

Yeşil Burun Adaları, Vavacars Fatih Karagümrük futbolcusu Ryan Mendes'in 88. dakikadaki golüyle Moritanya'yı 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.