 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeşil Burun Adaları, Moritanya'yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşil Burun Adaları, Moritanya'yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı

Afrika Uluslar Kupası'nda Yeşil Burun Adaları, Moritanya'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Vavacars Fatih Karagümrük futbolcusu Ryan Mendes'in 88. dakikadaki golüyle Yeşil Burun Adaları galibiyete ulaştı.

Yeşil Burun Adaları, Moritanya\'yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı
29.01.2024 - 23:45,
Abone Ol

Afrika Uluslar Kupası'nda, Yeşil Burun Adaları, Moritanya'yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonun son 16 turunda Yeşil Burun Adaları ile Moritanya karşılaştı.

Yeşil Burun Adaları, Vavacars Fatih Karagümrük futbolcusu Ryan Mendes'in 88. dakikadaki golüyle Moritanya'yı 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yeşil Burun Adaları, Fatih Karagümrük, Moritanya, Afrika, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşil Burun Adaları, Moritanya'yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 01:09:12. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşil Burun Adaları, Moritanya'yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement