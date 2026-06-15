Yeşil Burun Adaları'ndan Tarihi Beraberlik - Son Dakika
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Yeşil Burun Adaları'ndan Tarihi Beraberlik

Yeşil Burun Adaları\'ndan Tarihi Beraberlik
15.06.2026 21:30
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Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İspanya ile 0-0 berabere kalarak puan aldı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Yeşil Burun Adaları, H Grubu'nda turnuvanın favorilerinden İspanya ile berabere kalarak ilk maçında puanla tanıştı.

2026 Dünya Kupası H Grubu ilk hafta maçında İspanya ile Yeşil Burun Adaları, ABD'nin Atlanta şehrinde karşı karşıya geldi. Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh'in yönettiği mücadelede İspanya'nın ilk yarıda bir topu direkten döndü. İkinci yarı tamamen oyun üstünlüğünü elinde tutan İspanyollar düşük tempoda maç oynarken pozisyona girmekte zorlandı. Afrika ekibi ise maçın son anlarında kontralarla atak hazırladı ve uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştı.

İspanya'da Lamine Yamal 71. dakikada oyuna girerken, Dani Olmo ve Nico Williams hamleleri de sonuç getirmedi. Iğdır FK'da forma giyen Ryan Mendes ile Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, mücadeleye 11'de başlarken Başakşehirli Nuno da Costa ise 61'de oyuna girdi. Yeşil Burun Adaları golsüz tamamlanan maçla birlikte Dünya Kupası'na 1 puanla başladı. Luis de la Fuente'nin öğrencileri ise favori olarka çıktığı maçta puan kaybı yaşadı.

İspanya, grubun ikinci maçında Suudi Arabistan ile; Yeşil Burun Adaları ise Uruguay ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yeşil Burun Adaları, İspanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşil Burun Adaları'ndan Tarihi Beraberlik - Son Dakika

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