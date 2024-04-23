Kolombiya'da futbolcunun kafasına bıçak isabet etti

Kolombiya Apertura'nın 18. haftasında Medellin-Atletico Nacional derbisinde yeşil sahalarda eşine nadir rastlanan bir olay meydana geldi.
2-2 eşitlikle devam eden mücadelenin 90+2. dakikasında tribünlerden atılan bir bıçak, Atletico Nacional forması giyen Pablo Ceppelini'nin kafasına isabet etti.
Tam korner kullanacağı esnada kafasına bıçak isabet eden Ceppelini'ye sağlık ekipleri müdahale ederken, karşılaşmanın hakeminin maçı durdurmaması da dikkatlerden kaçmadı.
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