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Yeşil-siyahlılar galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika

Yeşil-siyahlılar galibiyet serisini sürdürdü

06.12.2021 12:41
Yeşil-siyahlılar galibiyet serisini sürdürdü

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Gaziantep Süper Amatör Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Gaziantep Süper Amatör Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Yeşil-siyahlı takım, sahaya yansıttığı pozitif futbolla tribünlerin beğenisini kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gaziantep Süper Amatör Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, 2'si dış sahada olmak üzere yeşil sahaya çıktığı 5 maçta 15 puan topladı. A grubunda ligin ilk yarısının tamamlanmasına 2 hafta kala liderlik koltuğunu bırakmayan yeşil-siyahlı kramponlar, son 90 dakikayı da kayıpsız tamamlayarak, ligin ikinci yarısına moralli bir başlangıç yapmak istiyor. Ligde 14 maçlık normal sezon periyodunu zirvede tamamlamak isteyen Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, çalışmalarını M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği taktik ve koordinasyon antrenmanlarıyla sürdürüyor. Morallerin yüksek olduğu yeşil-siyahlı ekipte Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisinde yetişen genç futbolcuların forma için gösterdikleri tatlı rekabet, teknik ekip tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

"Tüm imkanlar seferber ediliyor"

Ligde elde ettikleri seri galibiyetlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, Şehitkamil Belediyesi tarafından tüm imkanların spor ve sporcular için seferber edildiğini söyledi. Kulüp Başkanı Açıkkol, "Sporcularımızın saha içinde sergiledikleri performansta ve saha dışında bir sporcuya yakışır şekildeki sosyal ilişkileri ve tutumlarından oldukça memnun ve mutluyuz. Futbolcularımızın spor akademilerinde edindikleri kültür bugün hem saha içindeki mücadelelerine hem de günlük yaşamlarına yansıyor. Yıllardır verilen yoğun emek, gerçekten çok kıymetli. Sadece futbol branşında değil, faaliyet gösterilen tüm branşlarda spor ve sporcular için adeta imkanlar seferber ediliyor. Şu anda içerisinde bulunduğumuz M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi, uzun yıllar Gaziantep ve Türk sporuna hizmet edecek. Şehitkamil Belediye Başkanımız ve Spor Kulübümüzün Onursal Başkanı Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun bize göstermiş olduğu hedefler çerçevesinde faaliyet gösterdiğimiz her platformlarda ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Kendilerine ve desteklerini esirgemeyen tüm yöneticilerimize, tüm sporcularımız adına gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Yeşil-siyahlılar galibiyet serisini sürdürdü
Yeşil-siyahlılar galibiyet serisini sürdürdü

Türkiye Futbol Federasyonu, Şehitkamil, Amatör Lig, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeşil-siyahlılar galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika Spor


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