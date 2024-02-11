Yeşil Varto Spor, rakibi sahaya çıkmayınca hükmen galip - Son Dakika
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Yeşil Varto Spor, rakibi sahaya çıkmayınca hükmen galip

Yeşil Varto Spor, rakibi sahaya çıkmayınca hükmen galip

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele eden Yeşil Varto Spor, rakibi Diyarbakır Çınar Belediyesispor'un sahaya çıkmaması üzerine 3-0 hükmen sayıldı.

11.02.2024 14:27  Güncelleme: 14:30
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Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele eden Yeşil Varto Spor, rakibi Diyarbakır Çınar Belediyesispor'un sahaya çıkmaması üzerine 3-0 hükmen sayıldı.

BAL 9. Grup'ta Yeşil Varto Spor - Çınar Belediyesispor mücadelesi oynanmadı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş'ın sahayı kar küreme aracı ile temizlemesinin ardından Varto Stadı'nda saat 13.00'te başlaması gereken ve hakemliğini Fevzi Kadir Üreyil'in yapacağı maça Çınar Belediyesispor takımı çıkmadı. Rakip takımın sahaya çıkmaması üzerine Yeşil Vartospor 3-0 hükmen galip sayıldı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Varto İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Aktaş, Çınar Belediyesispor'un ligden düşme potasına girdiğini belirterek, "Yeşil Vartospor oyuncuları maç saatinden önce buradaydılar, antrenmanlarını yapıp beklediler. Hakemlerimiz sahaya çıktı ve rakip takım gelmediği için maç oynanmadı. 3 puanı Yeşil Vartospor Kulübümüz kazanmış oldu. Yeşil Vartospor'a bundan sonraki müsabakalarda başarılar dilerim" dedi.

Bugün oynanması gereken maça rakip takımın gelmediğini ifade eden Yeşil Vartospor Teknik Direktörü Şemsettin Çiftçi ise "Gerçekten gelmelerini istiyoruz. Bizim gençlerin maç oynamaları gerektiğini de düşünüyoruz. Son derece yetenekli bir takımımız var. İnşallah bundan sonra hem skor hem de futbol olarak Varto'muzu ve Muş'umuzu temsil edecek müsabakalara imza atacağız. Buna yürekten inanıyorum. Şu anda Yeşil Vartospor'un 6 puanı var. Bugün 3-0 hükmen maçı aldık. Vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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