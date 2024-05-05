Yeşilay Bisiklet Tur'u yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yeşilay Bisiklet Tur'u yoğun katılımla gerçekleşti

Yeşilay Bisiklet Tur\'u yoğun katılımla gerçekleşti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Yeşilay işbirliğinde düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu, 'Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganıyla gerçekleştirildi. Kayseri'de 7,5 kilometrelik parkurda bisikletseverler pedal çevirdi. Tur, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sona erdi.

05.05.2024 14:01  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Yeşilay işbirliğinde 'Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim' sloganı ile 11'incisi düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi. 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen bisiklet turunun Kayseri ayağında bisikletseverler 7,5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Yeşilay iş birliğinde düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tura, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ve bisikletseverler katıldı. 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan ülke çapındaki dev organizasyonun Kayseri ayağı Cumhuriyet Meydanı'nda start aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, bisiklet turunu 7,5 kilometrelik parkurda Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bitiş noktasında tamamladı. Başkan Büyükkılıç, tur öncesinde yaptığı konuşmada, Yeşilay'a ve Spor A.Ş.'nin tüm çalışanlarına gayret ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, Kayseri'de özel bir gayret ile gönüllü dostların bu etkinlikte bir araya geldiklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Güzel bir pazar günü. Yeşilayımızı tebrik ediyorum. Türkiye ayağında ama Kayseri'de özel bir gayret ile gönüllü dostlarımızı bu etkinliğe katılmaya teşvik etti, sağladı ve başardı. Burada değerli valimiz ve milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve halkımızla iç içe olunca daha bir güzel oluyor."

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Gerçekten çok fazla Yeşilay gönüllüsünü bu yağmura rağmen burada görmekten dolayı çok mutluyum. İnşallah bir farkındalık oluşturması açışından faydalı olur diye düşünüyorum. Organizasyonumuz hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi'de "Geleneksek Yeşilay bisiklet turumuzu şehrimizde geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz. 81 ilde yine eş zamanlı aynı saatte başlayacak. Bugün burada çok fazla sayıda gönüllümüz var. Yağış olmasına rağmen bizi yalnız bırakmadılar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Spor, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeşilay Bisiklet Tur'u yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 14:55:30. #1.13#
SON DAKİKA: Yeşilay Bisiklet Tur'u yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement