Yeşilay Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası Tamamlandı

Başkentte düzenlenen Yeşilay Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.
Taha Akgül Spor Salonu'nda üç gün süren şampiyonaya, 70 ilden 1216 sporcu katıldı.
Erkekler ve kadınlarda 10'ar sıklette karşılaşmalar yapıldı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.
Türkiye şampiyonluğuna ulaşan genç tekvandocular şunlar:
Erkekler: Utku Kap (45 kilo), Yunus Emre Özden (48 kilo), Altuğ Gesge (51 kilo), Abdurrahman Yılmaz Kılıç (55 kilo), Eymen Aras Akçuraya (59 kilo), Muhammet Emir Karagöz (63 kilo), Mustafa Taşdelen (68 kilo), Ercan Berk İmamoğlu (73 kilo), Tunahan Yörük (78 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)
Kadınlar: Zeynep Zilan Ülgüt (42 kilo), Medine Gül Turan (44 kilo), Neslihan Bozkurt (46 kilo), Fatma Zehra Akyazıcı (49 kilo), Aslı Cemre Ceylan (52 kilo), Berfin Avcı (55 kilo), Cansu Şeyhoğlu (59 kilo), Elif Esmira Özdirim (63 kilo), Zeynep Nil Menekşe (68 kilo), Aybel Yeler (+68 kilo)
Aynı salonda 24-26 Şubat'ta yıldızlar, 27-28 Şubat'ta ise büyükler kategorisinde Türkiye Tekvando Şampiyonası yapılacak.
