Yeşilçiftlik Ortaokulu, Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği'nde başarı elde etti - Son Dakika
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Yeşilçiftlik Ortaokulu, Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği'nde başarı elde etti

Yeşilçiftlik Ortaokulu, Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği\'nde başarı elde etti

Yeşilçiftlik Ortaokulu öğrencileri, Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği müsabakalarında yıldız kız ve yıldız erkek kategorilerinde birinci oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

02.05.2024 10:15
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"Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği" müsabakalarında yıldız kız ve yıldız erkek kategorilerinde birinci olan Yeşilçiftlik Ortaokulu öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi ziyaret etti.

Kütahya'da yapılan "Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği" müsabakalarında yıldız kız ve yıldız erkek kategorilerinde Afyonkarahisar'ı temsil eden Yeşilçiftlik Ortaokulu öğrencileri "Yıldız Kız" kategorisinde takım olarak grup yarışmalarında birinci olurken, "Yıldız Erkek" takımı ise grup dördüncüsü oldu. 22-24 Mayıs tarihlerinde Mersin'de yapılacak olan Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği yarışmalarında Afyonkarahisar ve bölgeyi temsil edecek olan okul öğrencilerinden Pınar Gevrek ile yıldız kızlar kategorisinde ferdi olarak grup dördüncüsü olma başarısını elde etti. Sünnetci: "Müsabakalara katılan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeşilçiftlik Ortaokulu, Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Grup Birinciliği'nde başarı elde etti - Son Dakika

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