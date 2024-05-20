Yeşilhisar Belediyespor Kafkasspor\'u mağlup etti

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme C Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilhisar Belediyespor, hafta sonu oynadığı maçta Kafkasspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ali Yıldız, Okan Kalmak, Gökhan Mutlu
Kafkasspor: Mustafa Enginer, Samet Çetin (Onur Demir dk. 60), Ömer Yasin Evler, Muhammet Ali Kaya, Selman Keman (Mahmut İlboğa dk. 60), Halil İbrahim Arslan, Mustafa Bartu, Arda Türkan (Ali Rıza dk. 46) Ferdi Yılmaz (Çağrı Ercömert dk. 80), Salih Şimşek
Yeşilhisar Belediyespor: Yunus Karamanoğulları, Hasan Hüseyin Gökşen, A. Baki Karamanoğulları, Y. Emre Göktaş, Ahmet Fındık (M. Raşit Karamanoğulları dk. 62), Hakan Bekar, M. Erdem Kafkas, Emre Somuncu, Mehmet Taşçı (A. Çağlar Özer dk. 73), Furkan Ergül (Mehmet Kök dk. 62), İrfan Altıparmak
Goller: Salih Şimşek (dk. 70) (Kafkasspor), M. Erdem Kafkas (dk. 1), Emre Somuncu (dk. 5) (Yeşilhisar Belediyespor) - KAYSERİ
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