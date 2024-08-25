Yeşilyurt Belediye Başkanı Malatya Yeşilyurtspor\'u Ziyaret Etti

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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 2024-2025 Futbol Sezonunda Bölgesel Amatör Futbol Liginde mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurtspor'u ziyaret ederek, teknik heyet ile futbolculara yeni sezon için başarı dileklerini paylaştı.

Malatya Yeşilyurtspor Kulübü tesislerini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kulüp Başkanı Adnan Çoban, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Osman Fırat ve futbolcularla bir araya geldi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Kulübün Sportif Direktörü Mahmut Evren ile Teknik Direktör Osman Fırat, "Belediye Başkanımızın ziyareti bizler için güzel bir moral oldu, yeni sezon hazırlıklarına başlıyoruz. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun büyük destekleri neticesinde güçlü bir kadro kuruldu, hedefimiz belli, hepimiz bu hedefe ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Burada aile ortamını sağlayarak ekip ruhuyla sahaya çıkacağız ve Malatya'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" şeklinde konuştular.

Kulüp Başkanı Adnan Çoban ise, yeni sezonda alacakları başarılı sonuçlarla 3.Lige yükselmek istediklerini ifade ederken, "Belediye Başkanımızın sporu sevmesi, kulübümüzün yeniden liglerde yer alması için elinden gelen desteği vermesi bizim için çok değerlidir. Bizlerde bu bilinçle hareket ederek Başkanımıza sözünü verdiğimiz 3.Lige yükselme sözümüzü yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Alanında deneyimli ve tecrübeli oyunculardan oluşan güçlü bir ekip kurduk. İnşallah yeni sezonda Malatyalıların yüzünü güldüreceğiz ve belirlediğimiz hedefe tüm taraftarlarımızın destekleriyle ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Yeni sezon için başarı dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, "Şehrimizi Bölgesel Amatör Futbol Liginde temsil edecek olan Malatya Yeşilyurtspor Kulübümüzü ziyaret ederek Başkanımız, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla bir araya geldik. Öncelikle yeni sezon hazırlıklarına başlayan takımımıza başarılar diliyoruz. 6 Şubat depremlerinden sonra kulübümüz faaliyetlerine ara vermişti. Belediye olarak kulübümüzün yeniden liglerde yer alması için her türlü desteği verdik. Başkanımız Adnan Çoban öncülüğünde yeniden bir yapılanmaya giren kulübümüzün yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde şehrimizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

Başkan Geçit, Malatya'da deprem yaralarını sarmak için gerçekleşen yatırımları, insanların moral ve motivasyonlarını yükselten sosyal ve sportif faaliyetlerle desteklediklerini hatırlatırken, " Şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak sadece inşaat faaliyeti olarak görülmemesi gerekiyor, vatandaşlarımızın barınma sorununa kökten çözüm getirmek bizim öncelikli görevimiz ancak sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle bu şehirde yaşayan tüm hemşehrilerimizin moral ve motivasyonlarını yükselten faaliyetlerde bu sürecin güçlü bir parçası olacaktır. Şehrimizin ruhsal durumunu güçlendirmek, bu şehre duyulan aidiyet duygularını güçlendirecek olup geleceğe dönük umutları da yeşertecektir. Herkesi bir araya getiren, birleştiren, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren sportif faaliyetler ve organizasyonları da bu açıdan önemsiyoruz. İnsanların moral ve motivasyonunu, enerjisini ve yaşama dönük beklentisini artıran sportif faaliyetlerin şehrimizde artması içinde belediye olarak her türlü katkıyı sunuyoruz. Malatya Yeşilyurtspor'u yeniden ayağa kaldırmak, bir üst lige çıkması için destek vermekte bu gayretlerimizin bir yansımasıdır. Şehrimizde sosyal ve sportif etkinlikler anlamında hareketli bir döneme girilecek olması normalleşme sürecine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Malatya Yeşilyurtspor Kulübümüzün yeniden liglerde yer alması şehrimiz ve ilçemiz için çok önemliydi. Malatya'daki sportif yapının güçlenmesi, futbolseverlerin tribünlerde yeniden bir araya gelerek aynı hedefe odaklanmaları şehrimizde ciddi bir hareketlenme oluşturacaktır. İç ve dış transferde anlaşmaya varılan tüm futbolcularımızla birlikte yeni sezona iddialı bir şekilde başlayacak olan takımımızın belirlenen hedeflerine ulaşacağına bizler sonuna kadar inanıyoruz. Kulüp Yönetimimize, teknik heyetimize ve futbolcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah yeni sezonda alınacak başarılı sonuçlarla Malatyalıların yüzünü hep birlikte güldüreceğiz. Bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak için güçlü bir kadro kuruldu. Birlikte bu işin üstesinden geleceğiz, sizlere inancımız tam, Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Başkan Geçit konuşmasında sonra Kulüp Başkanı Adnan Çoban'dan yeni sezon için belirlenen hedefler, kulüp yapısı ve yeni transferler hakkında bilgiler aldı. - MALATYA