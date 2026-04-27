Yeşilyurt'ta Mini Dünya Kupası heyecanı başladı

27.04.2026 15:45  Güncelleme: 15:47
Yeşilyurt Belediyesi, uluslararası öğrencilerin buluştuğu renkli ve heyecan dolu bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneğinin destek verdiği "Mini Dünya Kupası" ödüllü 4. Uluslararası Futbol Turnuvası, çekişmeli karşılaşmalarla start aldı.

Yeşiltepe Stadyumunda başlayan turnuva, farklı coğrafyalardan gelen öğrencileri aynı sahada buluştururken, adeta küçük çaplı bir dünya kupası atmosferi oluşturuyor. Malatya'da öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin oluşturduğu takımlar, hem sportif rekabet hem de kültürel etkileşim açısından örnek bir organizasyona imza atıyor.

Yeşilyurt'ta futbolun evrensel ruhunu yansıtan bu özel organizasyon, hem sahadaki mücadele hem de tribünlerdeki dostluk görüntüleriyle hafızalarda iz bırakmaya hazırlanıyor.

18 ülke, 180 futbolcu forma giyiyor

Turnuvada 18 farklı ülkeyi temsil eden 180 futbolcu yer alıyor. Kendi ülkelerinin formalarıyla sahaya çıkan öğrenciler, maçlarda centilmence mücadele ederek fair-play ruhunu ön planda tutuyor. Sahadaki mücadele kadar tribünlerde oluşan dostluk ortamı da dikkat çekiyor.

Futbolcuların sergilediği performans, izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, organizasyon sporun evrensel dilini bir kez daha gözler önüne seriyor. Turnuva boyunca oynanacak karşılaşmaların yüksek tempoda geçmesi bekleniyor.

Kültürel kaynaşma ve dostluk vurgusu

Turnuvanın en önemli hedeflerinden biri ise farklı ülkelerden gelen öğrenciler arasında kültürel kaynaşmayı artırmak olarak belirlendi. Sporcular, yalnızca futbol oynamakla kalmayıp, aynı zamanda kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buluyor. Bu yönüyle organizasyon, sporun ötesinde sosyal ve kültürel bir köprü görevi görüyor.

Farklı milletlerden öğrenciler, sahada rakip olsalar da saha dışında dostluklarını pekiştirerek unutulmaz hatıralar biriktiriyor. Organizasyon boyunca renkli görüntülerin ortaya çıkması beklenirken, turnuva Malatya'daki uluslararası öğrenci yaşamına da önemli katkı sağlıyor. Turnuva boyunca grup maçlarının ardından eleme usulü karşılaşmalar oynanacak. Final maçında ise şampiyon takım kupaya uzanırken, turnuva boyunca sergilenen performanslar da ödüllerle taçlandırılacak.

"Spor, kardeşliğin en güçlü dilidir"

Turnuvanın hem rekabet dolu hem de dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren bir organizasyon olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, sporun birleştirici gücüne dikkat çekip, bu tür etkinliklerin toplumlar arası bağları güçlendirdiğinin altını çizdi.

Başkan Yardımcısı Dikenli, farklı ülkelerden gelen öğrencileri aynı sahada buluşturarak hem spor yapmalarını hem de kültürel etkileşim içerisinde olmalarına destek sunduklarının altını çizerken, "Dünyanın farklı ülkelerinden şehrimize gelerek eğitim hayatlarını sürdüren kıymetli öğrencilerimizin yer aldıkları 4. Uluslararası Futbol Turnuvasını başlattık. Bu turnuva, sadece bir futbol organizasyonu değil; aynı zamanda dostluğun, kardeşliğin ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biridir. Turnuvamıza destek sunan İnönü Üniversitemize, Turgut Özal Üniversitemize, Uluslararası Misafir Öğrenci Derneğimize ve bu önemli turnuvada forma giyen tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler şanlı Türk Bayrağımızın gölgesi altında bu tür etkinliklere ayrı bir önem veriyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

